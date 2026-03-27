Tunis -Flottille Soumoud | Appels à la libération des détenus

Des associations tunisiennes et internationales ont à nouveau lancé un appel à la libération de membres dirigeants de la Flottille Soumoud.

Dénonçant une répression visant à intimider, dissuader, faire peur, transformer la solidarité en risque pénal, les associations estiment que Jawaher Channa, Sana Shili, Wael Nouar, Nabil Channoufi, Ghassan Henchiri, Ghassan Boughdiri et Mohamed Amine Bennour sont victimes d’une injustice et qu’ils ne sont pas à leur place en prison.

Un appel à l’abandon des charges a également été adressé aux autorités tunisiennes ,en pointant du doigt la fabrication d’un dossier destiné à salir moralement des militants en les présentant comme des profiteurs, des faussaires ou des auteurs de malversations.

Pour rappel une enquête visant la flottille Soumoud a été ouverte, le 6 mars 2026, par le Parquet du Pôle judiciaire économique et financier pour des flux financiers dits suspects liés à l’instance dirigeante de cette initiative.

Y. N.