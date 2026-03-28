Kteb Tounsi | Rencontre-débat avec Abdellatif Mrabet

La Médiathèque de l’Institut français en Tunisie (IFT) accueillera, jeudi 2 avril 2026, une figure incontournable de la plume tunisienne, l’écrivain Abdellatif Mrabet

L’écrivain Abdellatif Mrabet sera l’invité d’honneur d’une rencontre littéraire majeure à Tunis, qui se veut un moment d’échange privilégié qui permettra de parcourir une œuvre riche, où l’histoire personnelle et la grande Histoire s’entremêlent avec une finesse rare.

Le focus de cette soirée, animée par le journaliste culturel Haithem Haouel, sera mis sur deux ouvrages phares parus chez Contraste Éditions : « D’une oasis à l’autre » et « Au nom du père «

Pour ceux qui souhaitent repartir avec un souvenir personnalisé, une séance de vente-dédicace sera organisée à l’issue du débat, en partenariat avec la librairie Al Kitab.