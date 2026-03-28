Tunisie | Liste des nouveaux dirigeants de l’UGTT

Les nouveaux membres du bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont été élus dans la nuit du 27 au 28 mars 2026, au terme de son congrès ouvert le 25 mars à Monastir et qui s’est déroulé dans une atmosphère très tendue. Ils sont tous issus de la liste «Fidélité et Défi» conduite par Slaheddine Selmi (Photo). Nous reproduisons ci-dessous les résultats des élections et la liste des nouveaux dirigeants de la centrale syndicale.

Slaheddine Selmi (344 voix) : nouveau secrétaire général. Il a précédemment occupé le poste de secrétaire général adjoint, chargé de la fonction et des établissements publics. Il a également dirigé la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques;

Othman Jallouli (318 voix) : membre sortant du Bureau exécutif ;

Tahar Mezzi Barbari (345 voix) : secrétaire général adjoint chargé du secteur privé ;

Jibran Bouraoui (297 voix) : secrétaire général du Syndicat régional du travail de Sousse ;

Salah Ben Hamed (241 voix) : secrétaire général du Syndicat régional du travail de Gabès ;

Selouane Smiri (383 voix) : secrétaire général de la Fédération générale des industries pétrolières et chimiques ;

Ahmed Jaziri (373 voix) : secrétaire général de la Fédération générale des banques, des institutions financières et des compagnies d’assurance ;

Slim Bouzidi (299 voix) : secrétaire général du Syndicat général de l’électricité et du gaz;

Fakhreddine Laouiti (289 voix) : secrétaire général du Syndicat général de la métallurgie et de l’électronique ;

Wajih Zaidi (400 voix) : secrétaire général de l’Union générale des transports ;

Samia Ammar Hajji (288 voix) : dirigeante syndicale ;

Nahla Sayadi (324 votes) : dirigeante syndicale ;

Boulbaba Selmi (330 voix) : secrétaire général du Syndicat général des agents de maîtrise ;

Taïeb Bahri (299 voix) : secrétaire général du Syndicat général de la construction et du bois ;

Mabrouk Toumi (294 voix) : dirigeant syndical.