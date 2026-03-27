Tunisie | Prévisions de l’Institut de la météorologie pour cette nuit

Cette nuit sera marquée par une instabilité météorologique sur plusieurs régions du pays, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM)

Le ciel restera passagèrement nuageux, devenant parfois très nuageux sur les zones côtières du Nord ainsi que sur l’extrême Sud du pays, indique l’INM qui annonce également des pluies éparses et des vents forts.

Un appel à la vigilance a par ailleurs été lancé pour les zones côtières, les hauteurs et dans le Sud-Ouest, où des vents forts sont attendus et où la mer sera très agitée.

Pour les températures nocturnes, l’INM s’attend une nuit fraîche avec des minimales variant entre 3°C et 9°C sur les régions ouest du Nord et du Centre et entre 10°C et 16°C ailleurs.

Y. N.