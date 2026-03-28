Volkswagen aux petits soins pour Israël

Selon le Financial Times, Volkswagen est en discussion avec le fabricant du Dôme de fer israélien pour passer de la fabrication de voitures à celle de moyens de défense antimissile. Un projet avec le groupe public israélien Rafael Advanced Defence Systems prévoit d’utiliser l’usine du constructeur automobile allemand à Osnabrück pour produire des pièces de défense aérienne.

En vertu de l’accord actuellement en discussion, l’usine d’Osnabrück, qui rencontre des difficultés, pourrait fabriquer des composants du système de défense aérienne Dôme de fer, propriété du groupe public israélien.

«Ce partenariat serait l’exemple le plus marquant à ce jour de la manière dont l’industrie automobile allemande, dont les bénéfices se sont effondrés face à la concurrence croissante de la Chine et à une transition hésitante vers le véhicule électrique, cherche des partenariats avec le secteur florissant de la production militaire», note le Financial Times. Qui ajoute : «Les deux entreprises espèrent sauver les 2 300 emplois du site situé en Basse-Saxe, dans l’ouest de l’Allemagne, qui était menacé de fermeture, et espèrent vendre les systèmes à des gouvernements européens.»

VW fabrique déjà des camions militaires dans le cadre d’une coentreprise entre sa filiale MAN et le groupe d’armement allemand Rheinmetall. Mais le partenariat avec Rafael marquerait un retour majeur de VW dans l’armement, après que le constructeur a produit des véhicules militaires et la bombe volante V1 pour la Wehrmacht d’Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir aidé les Nazis à casser du juif, VW va s’investir, quatre-vingt dix ans après, dans un partenariat juteux avec les Sionistes israéliens. Comme quoi, chassez le naturel, il revient au galop. Volkswagen applique sa devise : avec les tueurs, on se fait plus de bakchich qu’avec leurs victimes.

I. B.