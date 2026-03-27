Forum | «Vivre mieux : La science au cœur de notre quotidien»

À l’occasion de la Journée mondiale de la Santé, la Cité des sciences à Tunis (CST) transforme son Auditorium Al Khawarizmi en un carrefour d’échanges majeurs.

Le forum scientifique «Vivre mieux: La science au cœur de notre quotidien » réunit experts médicaux, chercheurs en Intelligence Artificielle et startups de la Health-Tech pour une journée dédiée à la prévention et au futur de la santé en Tunisie.

L’objectif de cet évènement est de sensibiliser et informer sur la réversibilité de certains risques de santé (cœur, diabète) via l’hygiène de vie, promouvoir l’innovation locale, éduquer à un usage responsable et fiable de l’information santé sur les réseaux sociaux.

Ce forum s’inscrit dans la mission de la CST de diffuser la culture scientifique en rendant les innovations (IA, e-Santé) accessibles à tous. Il réaffirme son rôle de relai entre la recherche et le citoyen pour promouvoir des solutions concrètes aux défis de santé nationale.

En soutenant les startups locales, la CST confirme son engagement envers l’innovation et le progrès social.