Train incendié après un accident mortel | Dix mandats de dépôt

Le parquet près le tribunal de première instance de Sousse 2 a ordonné des mandats de dépôt à l’encontre de onze accusés, dont un mineur de 17 ans dans le cadre de l’incendie d’une voiture de train à Kalaâ Sghira.

C’est ce qu’a fait savoir la porte-parole du tribunal Hager Aich, dans une déclaration à Mosaïque FM, ce samedi 28 mars 2026, ajoutant que sept autres suspects font l’objet de recherches.

On notera que le ministère public a chargé la brigade de recherches et d’investigation de la garde nationale à Sousse de poursuivre l’enquête ouverture pour incendie volontaire, trouble à l’ordre public, entrave à l’exécution de la loi, agressions contre des personnes et des biens sans usage d’arme, participation à une émeute impliquant plus de dix individus… entre autres accusations.

Pour rappel, les faits remontent au 19 courant après le décès d’un homme à moto percuté par le train.

Y. N.