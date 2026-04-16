Tunisie | Nouvelle stratégie de gestion des forêts et des pâturages

L’élaboration d’une nouvelle stratégie tunisienne en matière de foresterie et de gestion des pâturages en tenant compte du rythme des changements climatiques a nécessité un vaste processus participatif, l’objectif étant de définir une vision partagée et des plans d’action clairs pour les 25 prochaines années, garantissant un équilibre entre population et ressources pour un développement intégré et durable des forêts et des pâturages en Tunisie, a indiqué Mosaique FM.

Ce processus participatif s’est déroulé en deux phases principales : la première a consisté à évaluer la stratégie précédente (2015-2024) au moyen de trois ateliers régionaux ayant permis de recueillir des contributions et des analyses auprès des services décentralisés, des communautés locales et des partenaires techniques, avant que les résultats ne soient compilés et validés lors d’un atelier national à Tunis. La seconde phase, consacrée à l’élaboration de la nouvelle stratégie, a également inclus trois ateliers régionaux, ainsi que plusieurs réunions techniques avec les ministères de l’Environnement et de la Défense, et les institutions nationales concernées.

C’est ce qu’a indiqué Slim Jeradi, Le directeur des Systèmes naturels terrestres et du Changement climatique au WWF Afrique du Nord, ajoutant que cela a permis d’assurer une participation active et une véritable cohérence d’ensemble.

La Stratégie nationale pour le développement durable des forêts et des parcours pour la période 2026-2050 a été présentée lors d’un atelier national, mercredi 15 avril 2026, qui a réuni des experts et des acteurs des secteurs forestier et pastoral.

Cet atelier visait à présenter et à faire approuver de manière participative cette stratégie sur 25 ans, en mettant l’accent sur les principales réalisations, les programmes et les conditions nécessaires à la réussite de sa mise en œuvre.

Cette initiative témoigne de l’intérêt croissant porté à un secteur considéré comme primordial en Tunisie, tant pour la biodiversité que pour ses retombées économiques et ses fonctions sociales.

L’atelier national vise notamment à rappeler les résultats les plus importants de l’évaluation de la stratégie précédente, à présenter le contenu de la nouvelle stratégie 2026-2050, à recueillir les opinions, les observations et les recommandations des parties concernées, ainsi qu’à promouvoir un consensus sur les priorités et les mécanismes de mise en œuvre, et à assurer l’institutionnalisation et l’implication de tous les acteurs dans la nouvelle stratégie.

La nouvelle stratégie de gestion forestière et pastorale intègre des mesures d’adaptation au changement climatique et de préservation des écosystèmes naturels, alors que la précédente privilégiait la multifonctionnalité du secteur et la cogestion avec les communautés locales et le secteur privé.

Désormais, l’objectif est de définir une vision partagée et des plans d’action clairs pour les 25 prochaines années, garantissant un équilibre entre population et ressources pour un développement intégré et durable des forêts et des pâturages en Tunisie.

I. B.