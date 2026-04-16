Tunisie | Dahar sur la Liste des géoparcs de l’Unesco

Les États membres du Conseil exécutif de l’Unesco ont approuvé à l’unanimité l’inscription du Géoparc de Dahar, situé à cheval sur les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès dans le sud-est de la Tunisie, sur la Liste mondiale des géoparcs de l’Unesco.

Cette inscription annoncée au terme de la 224e session dudit conseil, qui se tient actuellement à Paris, est la première en Tunisie et la troisième sur le continent africain. Elle est l’aboutissement d’une coordination étroite entre plusieurs ministères, organismes publics, collectivités territoriales et acteurs privés et de la société civile.

Le Géoparc de Dahar couvre une superficie de 6 000 km². Il se distingue par l’extraordinaire diversité de ses milieux naturels, de ses ressources géologiques et de ses activités socio-économiques et culturelles locales.

Lors de son discours devant le Conseil exécutif de l’Unesco, le Délégué permanent de la Tunisie, l’ambassadeur Dhia Khaled, a souligné l’importance stratégique de l’inscription du Géoparc de Dahar sur la liste pertinente de l’Unesco, insistant sur le fait qu’elle témoigne de l’engagement ferme de la Tunisie à préserver et à promouvoir son patrimoine géoculturel.

Cette inscription insufflera un nouveau dynamisme au développement régional et local et renforcera la position de la Tunisie parmi les destinations touristiques de premier plan en matière de tourisme culturel, alternatif et responsable, a-t-il ajouté.

Il convient de souligner que les géoparcs sont des espaces géographiques uniques et intégrés où des sites naturels d’importance géologique internationale sont gérés selon une approche globale qui allie protection, éducation et développement durable, tout en impliquant les communautés locales dans leur gestion et leur mise en valeur.

Le Réseau mondial des géoparcs de l’Unesco comptait 229 sites en 2025, répartis dans 50 pays et couvrant une superficie totale de 816 629 km². Douze nouveaux sites (géoparcs) ont été intégrés au réseau par décision de la session actuelle du Conseil exécutif.

I. B.