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Météo-Tunisie | Les prévisions pour cette nuit

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16 avril 202616 avril 2026
Météo-Tunisie | Les prévisions pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM), annonce pour cette nuit, un ciel marqué par des nuages passagers sur l’ensemble du pays avec  quelques pluies éparses dans certaines régions.

A l’extrême Sud-Est, quelques pluies éparses ne sont pas à exclure alors qu’au nord du pays, un vent fort est attendu en particulier à proximité des côtes et sur les hauteurs.

Pour les températures, l’INM annonce des nocturnes variant entre 6 et 11°C sur les régions ouest du Nord et du Centre et entre 12 et 17°C dans le reste du pays.

Y. N.

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