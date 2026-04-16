Tunisie | Des lots de lait suspectés de non-conformité retirés du marché

Suite à plusieurs plaintes de consommateurs concernant des anomalies de goût et d’odeur sur du lait demi-écrémé (UHT), l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a ordonné le retrait préventif des lots concernés.

L’alerte a été donnée par des citoyens ayant remarqué une altération des propriétés sensorielles (goût et odeur) de certaines briques de lait demi-écrémé, dont la marque n’a pas été révélée. L’INSSPA a réagi immédiatement en dépêchant ses équipes de contrôle directement dans les unités de production concernées.

Par mesure de prudence et en application du principe de précaution, l’INSSPA a procédé à la saisie conservatoire avec un arrêt immédiat de la distribution des lots suspects et des prélèvements ont été envoyés pour des analyses microbiologiques et physico-chimiques approfondies afin de confirmer la conformité (ou non) aux normes de sécurité sanitaire.

« Si la non-conformité est confirmée par les résultats de laboratoire, toutes les mesures juridiques nécessaires seront engagées conformément à la législation en vigueur », souligne l’Instance dans son communiqué.

La même source rassure aussi sur la continuité de ses opérations de contrôle pour garantir la sécurité alimentaire et réitère son appel aux citoyens pour signaler tout produit suspect ou toute irrégularité constatée sur le marché.

Y. N.