Biorest | La Suisse aux côtés de la Tunisie pour une agriculture inclusive et durable

Dans le cadre du salon Bio-Expo 2026, organisé à l’Utica Tunisie du 16 au 18 avril, le projet Biorest vous donne rendez-vous ce vendredi 17 à partir de 9h pour un atelier dédié au thème : « Femmes en milieu rural et agriculture biologique comme vecteurs de la transition agricole durable ». Trois panels seront organisés.

Cet événement qui prévoit trois panels, est gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Le projet Biorest est soutenu par la Coopération suisse en Tunisie et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en partenariat avec la Direction générale de l’agriculture biologique (DGAB) au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Il vient soutenir la Tunisie pour faire face au changement climatique, en accompagnant le développement de l’agriculture biologique et intelligente face au climat.

Communiqué