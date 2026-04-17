Tunisie | Le déficit commercial poursuit son glissement

Au premier trimestre 2026, le déficit commercial de la Tunisie a atteint 5 232,7 millions de dinars (environ 1,67 milliard de dollars), contre 5 049,5 millions de dinars un an auparavant, porté par la hausse des exportations (+6,1 %) et des importations (+5,5 %). Le taux de couverture s’est légèrement amélioré, passant de 75,2 % à 75,7 %.

Au 31 mars 2026, les exportations tunisiennes ont atteint 16 266,8 millions de dinars (environ 5,2 milliards de dollars), contre 15 325,1 millions de dinars un an plus tôt.

Les importations se sont élevées à 21 499,5 millions de dinars (environ 6,9 milliards de dollars), contre 20 374,6 millions de dinars en 2025.

Les exportations ont progressé dans les secteurs de la mécanique et de l’électronique (+10,6 %) et de l’agroalimentaire (+16,1 %), soutenues par la hausse des ventes d’huile d’olive, passées de 1 442,3 MD (environ 462 millions de dollars) à 1 991,6 MD (environ 637 millions de dollars).

Le secteur de l’énergie a également enregistré une croissance (+6,2 %), grâce à l’augmentation des exportations de produits raffinés, qui sont passées de 78,2 MD (environ 25 millions de dollars) à 247,5 MD (environ 79 millions de dollars).

En revanche, les exportations minières et de phosphates (-20,3 %) ainsi que celles du textile (-5 %) ont reculé.

Du côté des importations, toutes les catégories ont progressé : produits alimentaires (+13,9 %), biens d’équipement (+5,3 %), énergie (+4,2 %), biens de consommation (+4,9 %) et matières premières (+4,5 %).

Partenaires commerciaux :

Les exportations vers l’Union européenne (71,5 % du total) ont atteint 11 628,1 MD (environ 3,72 milliards de dollars), en hausse par rapport à 2025. Les ventes ont progressé vers la France (+10,6 %), l’Italie (+4 %) et l’Allemagne (+3,3 %), mais ont reculé vers les Pays-Bas (-15,9 %) et la Grèce (-29,8 %).

Dans le monde arabe, les exportations ont fortement augmenté vers l’Égypte (+52,9 %) et l’Arabie saoudite (+80,6 %), mais ont chuté vers le Maroc (-39,5 %), l’Algérie et la Libye (-22,2 %).

Les importations en provenance de l’UE (45,2 % du total) ont atteint 9 722,5 MD (environ 3,11 milliards de dollars), en hausse avec la France (+21,9 %) et l’Italie (+13,8 %), mais en baisse avec l’Espagne (-4,1 %) et la Grèce (-21,2 %).

Hors UE, les achats en provenance de Turquie (+6,3 %) et d’Inde (+39,5 %) ont progressé, tandis qu’ils ont reculé avec la Russie (-61,6 %) et la Chine (-7,3 %).

Le déficit global s’explique principalement par les importations d’énergie (2 990,4 MD, soit environ 957 millions de dollars), de matières premières (1 601,4 MD, soit environ 512 millions de dollars), de biens d’équipement (977 MD, soit environ 313 millions de dollars) et de biens de consommation (462,2 MD, soit environ 148 millions de dollars).

À l’inverse, le secteur alimentaire affiche un excédent de 798,3 MD (environ 256 millions de dollars).

Hors énergie, le déficit commercial s’établit à 2 242,3 MD (environ 718 millions de dollars), tandis que le déficit énergétique atteint 2 990,4 MD (environ 957 millions de dollars).

I. B.