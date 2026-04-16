​Soumoud | Appel à un rassemblement de solidarité avec Wael Nawar et Sana Msehli

La Flottille Al-Soumoud en Tunisie a lancé un appel pour un rassemblement de solidarité avec Wael Nawar et Sana Msehli, dont l’audition est prévue pour demain.

Le rassemblement est donc prévu ce vendredi 17 avril 2026 et devant le Pôle judiciaire économique et financier à l’Avenue Mohammed V, à Tunis, à partir de 10h afin de soutenir les deux membres de la Flottille Al-Soumoud.

«Ce rassemblement vise d’abord à apporter un soutien moral et politique à Wael Nawar et Sana Msehli face à leur procédure judiciaire mais aussi de dénoncer cette tentative de criminalisation de l’activisme pro-palestinien en Tunisie.», indiquent les organisateurs.

Et d’ajouter : « Ce rassemblement est une réponse ferme à toutes les tentatives de restriction visant le mouvement de solidarité avec la Palestine ».

Pour rappel, une enquête visant la flottille Al-Soumoud a été ouverte par le Parquet du Pôle judiciaire économique et financier le 6 mars dernier et ce sur des flux financiers dits suspects liés à l’instance dirigeante de la flottille

Y. N.