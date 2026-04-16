Tunisie-France | Promotion du tourisme tunisien

Dans une démarche stratégique visant à consolider la position de la Tunisie comme destination de premier plan, une rencontre de haut niveau s’est tenue à Paris entre les autorités diplomatiques tunisiennes et les géants du tour-operating français.

L’Ambassadeur de Tunisie à Paris, M. Dhia Khaled, a reçu une délégation clé composée de figures majeures du secteur pour discuter de l’avenir du flux touristique entre les deux rives de la Méditerranée, notamment Patrice Caradec, Président du Syndicat des Entreprises du Tour-Operating (SETO), Hayet Bouali, Représentante générale de Tunisair en France, Lotfi Mani, Représentant de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) en France.

Si la Tunisie reste une destination privilégiée pour les Français grâce à sa proximité et son hospitalité, l’enjeu est désormais de moderniser son attractivité, indique l’ambassade de Tunisie en France, en précisant que les échanges ont mis en lumière une volonté commune de lancer des actions promotionnelles ciblées, mettant l’accent sur la diversification de l’offre.

L’accent a par ailleurs été mis sur le tourisme durable et responsable. La Tunisie ne se contente plus de ses acquis et mise sur son patrimoine naturel unique.

L’exemple phare cité lors des discussions est l’inscription récente du « Géoparc Dahar » sur la prestigieuse liste des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale confirme le potentiel du sud tunisien pour un tourisme alternatif, respectueux de l’environnement et des cultures locales.

Y. N.