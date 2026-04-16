Or et excellence pour l’élève tunisien Driss Mestiri à Toronto

L’Ambassade de Tunisie au Canada tient à adresser ses plus chaleureuses félicitations au jeune élève Driss Mestiri, pour l’exploit remarquable qu’il vient de réaliser à la Foire des Sciences de Toronto, en remportant la médaille d’or et le prestigieux prix de la Société Royale d’Astronomie du Canada, et en se qualifiant pour l’Expo-sciences pancanadienne qui se tiendra prochainement à Edmonton.

Élève en 11ème année à l’École secondaire Toronto Ouest, Driss s’est distingué par un projet de recherche d’un niveau scientifique exceptionnel portant sur la matière noire. À travers une approche innovante combinant données astronomiques et intelligence artificielle, ses travaux contribuent à une meilleure compréhension de la formation de la Voie lactée et des fondements de l’univers, témoignant d’une rigueur et d’une maturité scientifique remarquables à un si jeune âge.

Ce succès s’inscrit dans un parcours déjà riche et prometteur. Lauréat du concours d’art oratoire du Club Richelieu de Toronto, Driss s’est également illustré par ses talents d’expression et d’engagement.

Par ailleurs, il est nageur de compétition depuis son plus jeune âge, évoluant au sein du Club Etobicoke Swim Club au Canada et affilié en Tunisie à l’Avenir Sportif de La Marsa, perpétuant ainsi une tradition familiale profondément ancrée dans l’histoire de la natation tunisienne.

Fier de ses racines tunisiennes, Driss est également le petit-fils du regretté militant nationaliste et homme d’État Ahmed Mestiri, figure marquante de l’histoire contemporaine de la Tunisie. Son parcours illustre avec éloquence le potentiel et l’excellence de la jeunesse tunisienne à l’international.

L’Ambassade salue ce parcours exemplaire, qui honore la Tunisie et sa communauté au Canada, et lui adresse ses vœux les plus sincères de succès pour la suite de ses ambitions académiques, scientifiques et sportives.

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