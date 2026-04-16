Tunisie | La bureaucratie, principal obstacle au recyclage des DEEE

Le secteur tunisien du recyclage des déchets électroniques est freiné par la réglementation et la bureaucratie. Près de 100 000 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E) par an, mais l’unité de traitement de Borj Chakir, à la lisière ouest de Tunis, reste sous-utilisée.

Résultat : le potentiel économique et environnemental du secteur demeure largement inexploité en raison de contraintes réglementaires et de procédures administratives jugées trop complexes.

C’est ce que révèle l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), qui indique que le secteur du recyclage des DEEE continue de souffrir de retards réglementaires et d’obstacles opérationnels.

Au cœur de ce dossier se trouve l’usine pilote de Borj Chakir, présentée comme la première du genre en Afrique.

Ce centre n’a traité que 202 tonnes de déchets électroniques jusqu’à fin novembre 2025, soit moins de 1 % de sa capacité théorique, estimée à 24 000 tonnes par an. Ce déséquilibre, selon l’agence, illustre l’écart entre le volume de déchets produits dans le pays et sa capacité réelle de recyclage.

29 démarches administratives

D’après l’analyse de la Tap, le principal frein au développement du secteur réside dans la longueur des procédures d’autorisation. Les opérateurs doivent en effet se soumettre à jusqu’à 29 démarches administratives, un fardeau qui, en définitive, décourage la récupération, le traitement et la commercialisation des matériaux issus du traitement des déchets électroniques.

Ce cadre s’inscrit dans le cadre d’une révision plus large des politiques environnementales.

Le ministère de l’Environnement indique que la stratégie nationale de gestion circulaire des déchets et le projet de code de l’environnement visent à renforcer le tri, le recyclage, la valorisation des déchets et la responsabilité élargie des producteurs.

Sur le plan administratif, une circulaire actualisée en 2023 impose également aux entités publiques de remettre leurs équipements usagés à l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged), qui demeure la pierre angulaire institutionnelle du système.

Pour Tunis, l’enjeu ne se limite pas à l’environnement ; il concerne aussi l’industrie et l’emploi. Le recyclage des DEEE permet de récupérer des métaux et des composants précieux, tout en réduisant les risques liés à la dispersion des polluants.

À la lumière de l’affaire Borj Chakir, le principal défi consiste désormais à traduire les stratégies annoncées en un cadre réglementaire plus efficace et en une chaîne d’approvisionnement industrielle véritablement opérationnelle.