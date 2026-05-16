Examen de l’assistance italienne au développement en Tunisie

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, ont coprésidé la treizième réunion du Comité de coordination du Programme d’assistance à la balance des paiements de la Coopération italienne en faveur de la Tunisie, en présence d’Isabella Lucaferri, directrice du bureau de Tunis de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS).

«Doté d’un budget de 145 millions d’euros, ce programme soutient les investissements publics en Tunisie par l’acquisition de biens, de systèmes et de technologies à forte valeur ajoutée d’origine italienne, destinés à des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la formation professionnelle, la santé, l’environnement, l’éducation et le développement local», a indiqué l’ambassade d’Italie en Tunisie sur ses réseaux sociaux, soulignant qu’«avec plus de 20 projets actifs à travers la Tunisie, ce programme témoigne une fois de plus d’un partenariat stratégique générateur de développement, créateur d’opportunités et source de bénéfices concrets et durables pour les deux pays».

De nombreux projets ont été financés depuis la création de ce programme dans les domaines de la santé publique (21 millions d’euros), de la prévention des incendies de forêt (30 millions d’euros), de l’assainissement (21 millions d’euros), de l’éducation (17 millions d’euros), de l’achèvement et de l’équipement d’un centre de formation à la plongée et aux travaux sous-marins à Zarzis (22 millions d’euros), et d’autres projets dans les domaines de l’agriculture et de la pêche (28 millions d’euros), ainsi qu’au soutien du fonds de prêt et à l’aide aux communautés locales (6 millions d’euros), indique le ministère de l’Economie et de la Planification sur les réseaux sociaux.

Le ministre Abdelhafidh a souligné l’affermissement des relations bilatérales, qui n’ont cessé de se développer ces dernières années dans tous les domaines avec une ferme volonté politique et dans le cadre d’intérêts communs, soulignant la volonté de renforcer et d’enrichir davantage la coopération entre les deux pays amis.

I. B.