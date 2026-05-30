Fête de la musique | Concert de Racha Rizk et l’Orchestre symphonique tunisien

Pour célébrer la Fête de la musique, le Théâtre de l’Opéra de Tunis double la mise en proposant deux spectacles grand format animés par des stars de la scène arabe. Le premier rendez-vous est d’ores et déjà fixé au samedi 13 juin 2026 à 20h, avec la venue tant attendue de l’artiste syrienne Racha Rizk.

Ce concert événement, qui s’inscrit comme le rendez-vous mensuel de l’Orchestre symphonique tunisien, se déploiera dans la Grande salle du Théâtre de l’Opéra, au cœur de la Cité de la Culture Chedly Klibi. Pour l’occasion, les musiciens de l’orchestre national seront placés sous la direction magistrale du maestro Shady Garfi.

Chanteuse, compositrice et pédagogue syrienne, Racha Rizk est reconnue pour la richesse de sa voix et sa maîtrise des répertoires orientaux et classiques.

Elle s’est également illustrée auprès du grand public grâce à ses interprétations de génériques de dessins animés arabes cultes et à ses collaborations mêlant tradition et modernité.