Tunisie | Déclaration d’impôt sur la fortune avant le 30 juin

Le calendrier fiscal de juin 2026, publié par la Direction générale des impôts du ministère des Finances, comprend sept échéances pour le respect des obligations fiscales et le paiement des impôts pour différentes catégories de contribuables.

L’échéance fiscale la plus importante de juin 2026 est le dépôt de la déclaration d’impôt sur la fortune, fixé au 30 juin. Les personnes assujetties à cette mesure doivent accomplir les formalités nécessaires au paiement de l’impôt sur la fortune prévu par la loi de finances de cette année, dans le cadre des efforts visant à renforcer l’équité fiscale entre les particuliers.

Les échéances fiscales pour le mois à venir débutent le 15 juin 2026, date limite de dépôt de la déclaration mensuelle d’impôt sur le revenu des particuliers.

La date limite pour le dépôt des déclarations fiscales mensuelles des personnes morales inscrites au système de télédéclaration et de paiement des impôts est fixée au 22 juin 2026.

La Direction générale des impôts a également fixé deux échéances fiscales pour le 25 juin. La première concerne le dépôt de la première déclaration d’impôt provisionnel pour les personnes physiques n’exerçant pas exclusivement une activité dans le secteur traditionnel. La seconde concerne le dépôt de la déclaration définitive d’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, deux échéances fiscales sont fixées pour le 29 juin 2026. La première concerne le dépôt de la première déclaration d’impôt provisionnel pour les personnes morales, et la seconde, le dépôt des déclarations fiscales mensuelles pour les personnes morales non soumises au système de télédéclaration et de paiement des impôts.

La Direction générale des impôts a précisé que cette date correspond au dernier jour du délai légal de dépôt des déclarations, et non à la seule date de dépôt possible.

La Direction a exhorté les contribuables à déposer leurs déclarations dans les jours précédant ces échéances afin d’éviter l’affluence dans les centres des impôts et de ne pas surcharger le système informatique en fin de période.

D’après Tap.