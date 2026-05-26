Le partenariat tuniso-suisse moteur d’innovation et d’emploi

L’Ambassadeur Josef Renggli a eu le plaisir de visiter LA PRATIQUE ÉLECTRONIQUE, entreprise tunisienne à Beni Khiar spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques et partenaire industriel de la société CLA-VAL, acteur de référence mondial dans la régulation des réseaux d’eau

Lors de cette rencontre, Monsieur Van Buel, directeur général de CLA-VAL et Walid Ben Amor, CEO de La PRATIQUE ÉLECTRONIQUE, ont présenté un partenariat exemplaire : boîtiers plastiques, tuyauterie et cartes électroniques fabriqués en Tunisie, ainsi qu’un bureau d’études dédié à la R&D sur place.

Une collaboration tuniso-suisse qui illustre concrètement le potentiel industriel tunisien et sa capacité à s’intégrer dans des chaînes de valeur internationales exigeantes — au service de l’emploi et de l’innovation locale.

Communiqué