Tunisie | Aïd al-Adha : Grâce présidentielle en faveur de 1187 détenus

À l’occasion de l’Aïd El-Adha, le chef de l’Etat Kaïs Saïed, a accordé une grâce présidentielle à 1187 détenus, a annoncé la présidence de la République ce mardi 26 mai 2026.

Selon un communiqué officiel, cette mesure exceptionnelle permettra la libération immédiate des prisonniers concernés et qui a notamment visé le député Ahmed Saidani, condamné à huit mois pour atteinte à autrui, via un réseau de communication.

Par ailleurs, le chef de l’État a ordonné l’octroi de la libération conditionnelle pour 187 détenus supplémentaires, précise la même source.

Y. N.