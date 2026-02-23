Fraude et piratage | La Poste Tunisienne alerte sur l’usurpation de son identité

La Poste Tunisienne a diffusé un communiqué urgent ce lundi 23 février 2026, avertissant ses clients contre des tentatives de piratage ciblant les titulaires de cartes de paiement électronique et de portefeuilles numériques « Wallet e-Dinar ».

Face à la multiplication des tentatives de fraude, la Poste a appelé à la vigilance maximale, en précisant que des individus malveillants utilisent actuellement des techniques de phishing (hameçonnage) en usurpant son identité pour subtiliser des données sensibles.

Les pirates utilisent généralement des sites web frauduleux ou des messages électroniques qui imitent l’apparence officielle de la Poste. Ces plateformes prétendent souvent être des « partenaires » de l’institution pour mettre les utilisateurs en confiance et les inciter à saisir leurs informations personnelles.

Y. N.