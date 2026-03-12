Cybersécurité | Hammamet accueille le 8e forum I-Protect Senior

L’Agence nationale de sécurité informatique (ANCS), en coopération avec l’Université de Sfax, organise la 8e édition du forum I-Protect Senior du 22 au 24 mars 2026 à Hammamet. I-Protect est l’atelier annuel de la section tunisienne de l’IEEE pour en apprendre davantage sur les dernières tendances en matière de cybersécurité.

Ce forum annuel réunit des spécialistes, experts, chercheurs, universitaires, étudiants et professionnels de la cybersécurité afin d’échanger des connaissances et de se tenir informés des dernières avancées scientifiques et technologiques dans ce domaine clé.

L’événement vise à renforcer la recherche scientifique et à développer les compétences en cybersécurité, tout en favorisant la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur, les organisations spécialisées et le secteur technologique.

Le programme comprendra une série d’ateliers pratiques spécialisés axés sur la cybersécurité, la protection des données et la sécurité des systèmes numériques.

Les articles de recherche retenus pourront être publiés sur la plateforme IEEE via la bibliothèque numérique IEEE Xplore.

