Météo en Tunisie | Des températures allant jusqu’à 29°C cette nuit

Les conditions météorologiques restent estivales et stables sur l’ensemble du pays pour cette soirée et cette nuit, avec des températures allant jusqu’à 29°C.

L’Institut national de la Météorologie (INM) précise que le temps sera généralement peu nuageux sur la plupart des régions, avec un vent qui soufflera de secteur Est, faible à modéré, apportant une légère brise agréable.

Pour les températures, l’INM annonce des nocturnes variant entre 18°C et 22°C dans le nord, les zones côtières et sur les hauteurs. Le thermomètre affichera entre 23°C et 27°C dans le reste du pays avec des maximales atteindront 29°C dans le sud-ouest.

Y. N.