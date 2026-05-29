Syrine Ben Moussa donne un concert de malouf tunisien à Paris

La chanteuse Syrine Ben Moussa animera un concert de de «Malouf & chants arabo-andalous», le dimanche 7 juin 2026, à 19 heures, à l’Amphithéâtre Habib Bourguiba, à Fondation de la Maison de Tunisie, au n° 45 A Boulevard Jourdan, 75014 Paris. La chanteuse se produire ensuite le 11 juin à Cordoue et le 12 juin à Madrid en Espagne.

Les mélomanes pourront apprécier les rythmes envoûtants et les mélodies exquises du malouf et de la musique traditionnelle tunisienne.

La chanteuse sera accompagnée de 24 choristes (tunisiens, français, algériens, marocains, syriens…) dans un voyage musical riche en nostalgie et en émotions.

Depuis 2013, Syrine Ben Moussa réunit autour de son art du chant des passionnés d’horizons divers, arabophones et non arabophones, autour d’un même objectif : découvrir, faire vivre et transmettre le malouf tunisien, ce patrimoine musical séculaire qui nous rassemble et nous inspire.

Par sa présence et son soutien, le public aidera à la poursuite de cette belle aventure musicale et humaine.

Un livret avec l’ensemble des textes traduits en français leur sera distribué à l’entrée, apprend-on auprès des organisateurs.

Autour de Syrine Ben Moussa (chant et oud), on retrouvera Khalil Chekir (kanoun), Kais Siala (violon), Aymen Majoul (violon), Mohamed Salah Zouari (ney), Elyes Ghourabi et Hakim Kessa (percussions).