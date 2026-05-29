Concert de Emel Mathlouthi à La Cigale à Paris

Artiste inclassable et voix puissante de la scène internationale, Emel Mathlouthi s’impose depuis plus d’une décennie comme une figure majeure de la création musicale engagée. Lors de son concert le 29 mai 2026 à la Cigale, la chanteuse franco-tunisienne offrira au public parisien une performance à la croisée des cultures, des luttes et des sonorités contemporaines.

Révélée au grand public par des titres devenus emblématiques comme ‘‘Kelmti Horra’’ («Je suis libre»)— véritable hymne du Printemps arabe — ou encore ‘‘Holm’’ («Rêve»), Emel a également marqué les esprits lors de la cérémonie du prix Nobel de la paix à Oslo en 2015 remis au quartette pour le dialogue national en Tunisie, composé du syndicat UGTT, de l’organisation patronale Utica, de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et de l’Ordre des avocats, où elle interprète cet hymne de ‘‘Kelmti Horra’’, affirmant à cette occasion son engagement artistique et politique.

Si beaucoup la connaissent pour ces titres, il est impossible de réduire Emel à ces seuls succès. L’artiste franco-tunisienne a construit une discographie audacieuse et novatrice, saluée à l’international pour sa capacité à mêler musiques électroniques, influences traditionnelles et textes profondément engagés.

Son dernier album, ‘‘Mra’’ («Femme»), réunit 30 artistes et productrices du monde entier, parmi lesquelles Ami Yerewolo, Lyzza, Alyona Alyona, Camélia Jordana et Jehnny Beth. ‘‘Mra’’ est un manifeste pop-électro pour l’émancipation féminine. Toutes les collaboratrices — productrices, musiciennes, artistes — sont des femmes, souvent peu reconnues mais d’un talent immense.

L’album traverse les genres avec une liberté rare, mêlant trap africain, batucada, reggaeton arabe, hip-hop et drum’n’bass, portés par des mélodies vibrantes et des paroles puissantes.

Ce projet vient couronner une carrière exceptionnelle, marquée par des collaborations avec des figures majeures telles que Valgeir Sigurdsson, Robert Del Naja, Tricky, Vitalic ou encore Barbara Pravi. Sa musique a également trouvé écho dans l’univers du jeu vidéo, notamment avec ‘‘Assassin’s Creed’’.

Sur scène, Emel Mathlouthi propose bien plus qu’un concert : une expérience immersive, intense et profondément humaine, où la musique devient un acte de liberté.

Billetterie: Weezevent.

Teaser 1.

Teaser 2.