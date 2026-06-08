Mourad Zeghidi | Mobilisation et appel à la suspension de sa grève de la faim

Le Comité de soutien au journaliste Mourad Zeghidi, a organisé ce lundi 8 juin 2026 une conférence de presse au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Cette rencontre, tenue en partenariat avec le syndicat, a permis de réaffirmer une solidarité indéfectible avec Mourad Zeghidi et à défendre farouchement son droit à la liberté en général et à la liberté d’expression en particulier.

Pour rappel, Mourad Zeghidi a entamé une grève de la faim jeudi dernier et face à la dégradation de son état, les différents intervenants ont réitéré leur appel pressant pour qu’il suspende sa grève de la faim, afin de préserver sa santé et son intégrité physique.

Le comité et le SNJT ont par ailleurs réaffirmé leur détermination à poursuivre toutes les formes d’appui juridique et de soutien militant pour garantir son droit à un procès équitable.

Y. N.