Météo | Prévisions pour cette nuit

Les prévisions météo pour la fin de la journée et le début de la nuit s’annoncent changeantes, selon le dernier bulletin de l’Institut national de la météorologie (INM).

En effet, dans son bulletin l’INM annonce des cellules orageuses locales qui se développeront sur les régions ouest du pays et qui seront accompagnées de pluies et de chutes de grêle par endroits en fin au début de la nuit. Le ciel s’éclaircira ensuite pour devenir globalement peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

La même source ajoute que le vent soufflera de secteur Est et sera relativement fort dans le sud du pays, tandis qu’il restera faible à modéré dans les autres régions.

Pour les températures nocturnes, on prévoit des valeurs comprises entre 21°C et 25°C sur les zones côtières et les hauteurs et entre 26°C et 31°C dans le reste des régions.

Y. N.