Programme du Tunisia Investment Forum (25-26 juin 2026)

L’Agence de promotion de l’investissement extérieur (Fipa Tunisia), sous l’égide du ministère de l’Économie et de la Planification, organise le 22e Tunisia Investment Forum (TIF) les 25 et 26 juin 2026 à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis, sous le slogan «Tunisie : Dynamique renouvelée, nouvelles opportunités».

Ce forum sera l’occasion du lancement de la Plateforme de l’Investisseur, qui sera présentée aux participants à cette occasion. Elle vise à simplifier les procédures et constitue une nouvelle étape vers l’amélioration du climat des affaires et des investissements en Tunisie. Ce forum bisannuel mettra en lumière les réformes économiques en cours dans le pays, les priorités du Plan national de développement 2026-2030, ainsi que la place de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales et sa position de porte d’entrée stratégique vers le continent africain.

Participation de haut niveau

Ce forum, organisé en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), devrait réunir environ 1 000 participants, parmi lesquels un groupe de décideurs, d’investisseurs et de partenaires internationaux.

La cérémonie d’ouverture se déroulera en présence du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, ainsi que de représentants de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNUES), Adama Lam, de l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote et du président du Groupement du Patronat Francophone (GPF), Jean-Loup Blachier.

La première journée sera également l’occasion de récompenser l’excellence en matière d’investissement étranger par la remise des Prix du Forum d’investissement de Tunisie 2026, dans le but d’honorer les entreprises étrangères qui ont contribué efficacement au développement économique et à l’innovation, et qui ont choisi la Tunisie comme destination d’investissement durable.

Renforcement de la compétitivité

La première séance plénière du forum aura pour thème «Renforcer la compétitivité de la Tunisie : réformes et opportunités». Elle sera présidée par le ministre de l’Économie et de Planification, avec la participation du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri, du PDG de Nexus Auto Electric, Adel Ben Khaled, et de représentants de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

La troisième séance sera l’occasion de présenter plusieurs grands projets publics, notamment celui de Cité médicale Aghlabide à Kairouan, un projet cher au président de la république Kaïs Saïed et qui tarde à trouver des financements conséquents.

Tunisie, porte d’entrée vers l’Afrique

La deuxième session plénière, qui aura pour thème «Tunisie : porte d’entrée vers l’Afrique», sera présidée par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid. Elle examinera les mécanismes permettant de faire de la Tunisie une plaque tournante stratégique pour les entreprises étrangères orientées vers les marchés africains.

Cette session accueillera Anis Jaziri, président du Tunisia Africa Business Council (TABC) et Aslam Berrejeb, président de la Confédération tunisienne des entreprises citoyennes (Conect), qui présenteront l’expérience tunisienne en Afrique. Participeront également Nacef Belkhiria, président du Conseil des chambres mixtes, et un représentant de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) en Afrique du Nord.

Par ailleurs, le forum proposera une série d’ateliers et de sessions parallèles consacrés aux opportunités d’investissement dans les secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les composants automobiles, le textile et l’habillement, l’agroalimentaire et l’entrepreneuriat féminin.

Ces ateliers offriront aux investisseurs étrangers implantés en Tunisie un espace d’échange privilégié pour partager leurs réussites et leurs perspectives d’avenir.

Partenariats internationaux

Le programme du forum comprend également des séminaires spécialisés organisés en collaboration avec des organisations internationales, notamment un séminaire de la BAD sur le thème «Opportunités d’affaires avec les banques multilatérales de développement» et un séminaire de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Les Tunisiens de l’étranger : une infrastructure stratégique pour l’investissement et le financement du développement».

Ces initiatives ouvrent de nouvelles perspectives pour l’intégration des talents tunisiens expatriés dans la nouvelle dynamique économique du pays.

Il convient de noter que la Tunisie a attiré plus de 838 millions de dinars d’investissements étrangers au cours du premier trimestre de cette année et prévoit d’en attirer 4 milliards d’ici la fin de l’année.