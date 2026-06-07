Tunisie l Hausse des paiements électroniques et recul des chèques

L’activité des paiements électroniques a connu une croissance remarquable au premier trimestre 2026 en Tunisie, portée par une forte augmentation des paiements mobiles et du commerce électronique, conjuguée à une baisse significative du recours aux chèques papier traditionnels, selon les dernières données de la Banque centrale de Tunisie BCT).

Les indicateurs financiers ont révélé une transition structurelle progressive vers le numérique, la valeur totale des transactions en espèces (dépôts et retraits) atteignant 7 339,6 millions de dinars tunisiens (MDT) pour 41 millions de transactions. Cela représente une hausse de 12,5 % en valeur et de 11,7 % en volume par rapport à la même période en 2025.

Le secteur des paiements mobiles (système TunPay) a enregistré la meilleure performance, avec une augmentation de 22,2 % du nombre de portefeuilles électroniques approvisionnés, dépassant ainsi 477 000. Ceci a permis le traitement de 2,7 millions de transactions (+67,1 %) pour une valeur totale de près de 487,6 MDT (+34,5 %), gérées par 17 prestataires de services de paiement agréés.

Parallèlement, les plateformes de commerce électronique ont poursuivi leur expansion avec une croissance de près de 28,2 %, atteignant 1 288 sites web actifs fin mars 2026.

Cette expansion s’est traduite par une hausse de 34,8 % du volume des transactions de paiement électronique, pour atteindre 382,7 MDT.

La valeur des transactions de paiement de proximité effectuées via les 45 000 terminaux de paiement électronique (TPE) a également progressé de 19,7 %, pour atteindre 1 381,6 MDT.

Concernant les cartes bancaires, leur nombre est resté stable autour de 5 875 000 (+0,4 % par rapport à fin 2025), tandis que le nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB/GAB) déployés sur le territoire national a atteint 3 324 (+0,7 %) au cours du premier trimestre de cette année.

Quant au système de compensation électronique (télé-compensation), le système national a traité 14,7 millions d’instruments de paiement pour un montant total de 53,4 milliards de dinars.

Les données de la BCT révèlent une baisse marquée et structurelle des transactions par chèque, de 24,9 % en nombre et de 28 % en valeur (pour atteindre 11,5 milliards de dinars). Ce phénomène reflète une préférence des acteurs économiques pour les virements bancaires directs, dont la valeur a progressé de 8,7 % pour dépasser 19,5 milliards de dinars.

Il convient de noter que la loi tunisienne modifiant la législation sur les chèques (loi n° 41 de 2024), qui a aboli les peines d’emprisonnement pour les chèques d’un montant inférieur à 5 000 dinars, et surtout la mise en place de la plateforme électronique TuniCheck, opérationnelle depuis le 2 février 2025, pour le règlement des chèques dans un cadre de transparence et de sécurité financière, ont contribué au recul des transactions par chèque en Tunisie et à la promotion des lettres de change.

Dans ce contexte, le nombre de lettres de change échangées jusqu’à fin mars de cette année a atteint 1,2 million de lettres, soit une augmentation de 35,9 % par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que leur valeur financière a atteint 13,9 milliards de dinars, soit une augmentation de 23,5 %.