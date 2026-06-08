La méduse boussole signalée sur les côtes tunisiennes

L’Association tunisienne pour la science participative (TunSea) a signalé la présence de la méduse boussole sur les côtes tunisiennes. Sa piqûre est généralement considérée comme moins dangereuse que celle de la méduse violette ou orange (Pelagia noctiluca), très présente sur nos côtes.

La méduse boussole (Chrysaora hysoscella), également appelée acalèphe rayonnée, est une espèce très reconnaissable à ses longs tentacules et ses motifs en forme de « V » brun rayonnant depuis le centre de son ombrelle, évoquant une boussole. Elle est particulièrement surveillée en Méditerranée, où son observation est rare, notamment le long des côtes espagnoles, françaises, italiennes et grecques, lorsque des variations des courants océaniques et des conditions météorologiques le permettent.

Sa taille varie généralement entre 10 et 30 centimètres de diamètre, mais peut exceptionnellement atteindre 60 centimètres.

Sa piqûre est généralement considérée comme moins dangereuse que celle de la méduse violette ou orange (Pelagia noctiluca), très présente sur les côtes tunisiennes, mais elle peut tout de même provoquer une sensation de brûlure ou une douleur d’intensité variable selon les personnes.

Suite à l’observation de la méduse boussole, TunSea a lancé un appel à la population afin de la photographier et de vérifier les marques sur son ombrelle, d’enregistrer son lieu et date d’observation, et d’estimer sa taille. L’objectif est d’aider les chercheurs à suivre la biodiversité marine et à identifier les espèces rares ou nouvellement découvertes dans les eaux tunisiennes.

I. B.