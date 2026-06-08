La LTDH dénonce l’incarcération d’élèves pour fraude aux examens

La Ligue tunisienne pour la défense des droits humains (LTDH) a dénoncé l’émission de mandats de dépôt contre plusieurs élèves pour fraude aux examens, préconisant plutôt des sanctions éducatives et disciplinaires en lieu et place de l’emprisonnement.

Dans un communiqué publié ce lundi 8 juin 2026, la Ligue a expliqué que la lutte contre la fraude ne devait pas reposer sur une approche punitive conduisant à l’exclusion des élèves, soulignant que les peines de prison ne constituent pas une solution efficace et ont des conséquences psychologiques et sociales contre-productives.

L’organisation a souligné que la tricherie compromet l’intégrité du système éducatif et doit être combattue. Cela requiert toutefois un cadre juridique respectueux des droits de l’enfant et garantissant la proportionnalité entre la faute et la sanction.

Par ailleurs, la LTDH a appelé à un dialogue national en vue de réformer le système d’évaluation et d’examen et de garantir un soutien psychologique aux élèves.

Rappelons que le parquet près le Tribunal de première instance de Siliana avait émis, la semaine dernière, des mandats de dépôt à l’encontre de neuf élèves, âgés de 18 et 19 ans, pour tricherie lors des épreuves du baccalauréat dans un lycée de Bouarada.

Cette décision intervient en application du décret relatif à la répression de la fraude dans les examens nationaux, d’autant que les élèves ont été pris en flagrant délit avec des kits oreillettes, a expliqué une source judiciaire citée par l’agence Tap.

I. B.