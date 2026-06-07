IACE | Impacts économiques des pluies torrentielles en Tunisie  

L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), think Tank basé à Tunis, vient de publier une étude intitulée «Impact économique des événements pluviométriques extrêmes de janvier 2026 : Analyse des dommages et des conséquences économiques». Les auteurs y analysent les répercussions majeures de ces pluies exceptionnelles, ayant suivi un cycle de plusieurs années de sécheresse critique, sur les infrastructures, les activités économiques, l’agriculture et les ressources hydriques, tout en mettant en lumière les enjeux de résilience face aux événements climatiques extrêmes. Extraits…

Face aux bouleversements climatiques qui redessinent progressivement les équilibres naturels à l’échelle mondiale, certains territoires se trouvent en première ligne. La Tunisie est l’un d’eux. Coincée entre la mer Méditerranée et les étendues sahariennes, elle incarne à elle seule la complexité d’une transition climatique en cours : des hivers de plus en plus imprévisibles, des étés qui s’allongent et s’intensifient, et une ressource en eau toujours plus précieuse dans un pays qui en manque cruellement.

Dans ce pays où le ciel peut rester désespérément vide pendant de longs mois, la pluie, lorsqu’elle arrive, ne vient pas toujours en amie. Les épisodes de précipitations extrêmes, mais d’une violence parfois soudaine, mettent à nu les fragilités d’un territoire en pleine mutation : des villes qui s’étendent sans toujours anticiper les risques, des infrastructures mises à rude épreuve, des populations prises de court.

Ces moments de crise ne sont pas de simples accidents météorologiques ; ils sont le révélateur d’enjeux bien plus profonds, à la croisée du climat, de l’aménagement du territoire et de la résilience des sociétés.

Par ailleurs, l’histoire tunisienne garde en mémoire plusieurs épisodes pluviométriques dévastateurs. Les inondations du Sahel en 1969 restent parmi les plus marquantes. Plus récemment, en septembre 2018, les crues de Nabeul ont rappelé avec brutalité la vulnérabilité des villes côtières face aux pluies torrentielles.

Ces événements ne sont pas isolés : les régions du Nord-Est, où la topographie accidentée et une urbanisation galopante se conjuguent, sont régulièrement touchées par des épisodes similaires.

C’est pour mieux comprendre ces enjeux que s’impose aujourd’hui une lecture attentive du contexte climatique tunisien, de ses caractéristiques historiques à ses évolutions récentes, des dynamiques méditerranéennes qui le façonnent aux vulnérabilités structurelles qu’il expose.

Agir de manière globale et coordonnée

Les inondations de janvier 2026 ont montré à quel point certains territoires restent exposés face à des épisodes climatiques extrêmes, dont l’intensité et la fréquence tendent à augmenter.

Au-delà des dégâts visibles, notamment sur les infrastructures comme les routes à Soliman, cet événement met en lumière la nécessité d’agir de manière globale et coordonnée.

Il apparaît essentiel de renforcer les infrastructures hydrauliques, en assurant un entretien régulier des oueds et des réseaux d’assainissement, tout en modernisant les ouvrages existants comme les barrages et les bassins de rétention.

Parallèlement, une réflexion sur l’aménagement du territoire s’impose, avec le développement de systèmes de drainage plus performants et l’intégration de solutions naturelles capables de favoriser l’infiltration et de limiter le ruissellement.

Sur le plan économique, la résilience doit également être renforcée. Le secteur agricole, particulièrement exposé, peut tirer parti de ces épisodes à condition d’être mieux accompagné, à travers des systèmes d’irrigation adaptés, des mécanismes d’assurance climatique et une meilleure valorisation des conditions favorables pour optimiser les campagnes.

Les PME et les infrastructures stratégiques doivent aussi bénéficier de dispositifs de soutien et de normes mieux adaptées aux risques.

Ainsi, ces événements, bien que destructeurs, constituent aussi un signal fort pour accélérer la transition vers des modèles plus résilients, capables de mieux anticiper, absorber et gérer les chocs climatiques à venir.

Lire l’intégralité de l’étude.