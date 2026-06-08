Fraude au bac à Siliana | Libération provisoire pour les 9 élèves

Les demandes de mise en liberté des neuf élèves arrêtés pour fraude à l’examen du baccalauréat ont été acceptées par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Siliana.

C’est ce qu’affirme une souce proche du dossier, citée, ce lundi 8 juin 2026 par l’agence Tap, sachant que les élèves en questions avaient été pris en flagrant délit d’utilisation de kits oreillettes dans un centre d’examen de la délégation de Bouarada.

Ils avaient ensuite été placés sous mandat de dépôt la semaine dernière, avant de bénéficier ce jour d’une reise en liberté à la demande de la défense, alors que les poursuites judiciaires à leur encontre et à l’encontre de leurs complices se poursuivent conformément au décret relatif à la répression de la fraude dans les examens nationaux.

Y. N.