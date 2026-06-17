Le blues des pêcheurs tunisiens de crevettes   

Le récent blocage par les autorités italiennes d’une cargaison de crevettes rouges tunisiennes a poussé des pêcheurs spécialisés dans la capture de ce crustacé, l’une des pêcheries les plus prisées de Méditerranée, à organiser un sit-in devant le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche à Tunis, pour exiger une intervention urgente des autorités suite aux difficultés rencontrées pour exporter vers l’Union européenne, notamment vers l’Italie.

La décision italienne serait liée au dépassement présumé des quotas autorisés pour ce produit, avec des conséquences jugées graves par les acteurs du secteur, en particulier dans les ports du nord du pays, à commencer par Ghar El Melh, dans le gouvernorat de Bizerte.

Pêcheurs et exportateurs appellent le gouvernement tunisien à intervenir auprès des autorités italiennes et européennes pour résoudre la situation et protéger le secteur.

Selon les opérateurs, le quota alloué à la Tunisie ne reflète pas la capacité de production réelle du pays. Des sources estiment la production tunisienne de crevettes rouges à environ 400 tonnes et dénoncent le manque de concertation avec les pêcheurs et les exportateurs lors de la fixation des limites appliquées.

Le problème a également pris une dimension technique et diplomatique. Dans une circulaire datée du 5 juin, le ministère italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts (Masaf) a informé les opérateurs de la filière pêche que le quota international CGPM 2026 alloué à la Tunisie pour la crevette rouge (Aristaeomorpha foliacea) avait été dépassé.

Selon le Masaf, le quota 2026, limité à 36 000 kilogrammes, était épuisé au 15 mai, tandis que les certificats de capture validés par les autorités tunisiennes et destinés au marché européen atteignaient au moins 50 960 kilogrammes, soit un excédent de plus de 41,5 %.

Le rapport italien cite la réglementation européenne contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et met en garde contre le risque de refus à la frontière ou d’interdiction d’importation pour les cargaisons validées après épuisement du quota.

Le ministère italien a également indiqué l’ouverture d’un canal de coopération avec les autorités tunisiennes afin de clarifier les certifications contestées.

Pour la filière tunisienne, le risque est immédiat : blocage des marchandises, coûts logistiques accrus, pertes commerciales et possible réduction des débouchés sur l’un de ses principaux marchés.

Les exportateurs craignent également des répercussions sur l’emploi et l’investissement dans le secteur de la pêche, un secteur fortement dépendant de l’accès aux marchés européens.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des mesures plus larges adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, un organe de la FAO, afin de renforcer la gestion durable des stocks de poissons et de crustacés d’eaux profondes en Méditerranée centrale.

Pour la Tunisie, cependant, le différend revêt désormais une dimension économique et sociale : les pêcheurs réclament un réexamen du dossier et une solution rapide pour éviter qu’un conflit sur les quotas ne dégénère en crise structurelle pour l’un des secteurs de la pêche les plus rentables du pays.

I. B.