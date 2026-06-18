Mondial 2026 – Tunisie | Le renard dans le poulailler

Ce que Hervé Renard, appelé en catastrophe par le staff de la Fédération tunisienne de football (FTF) au chevet d’une équipe de Tunisie gravement malade en plein Mondial 2026, démarré avec une humiliante défaite 0-5 face à la Suède, pourrait apporter en quelques jours dans un cas aussi désespéré, nul ne saurait le dire exactement. Il convient cependant de ne pas se bercer d’illusions.

Dr Mounir Hanablia *

Après les piètres résultats de l’équipe nationale de football, le limogeage de son entraîneur Sabri Lamouchi s’imposait, afin de calmer la vox populi, ainsi que cela se passe dans tous les pays du monde. La fédération l’a fait. Sans remettre en question les capacités techniques du coach sortant qui a quand même remporté une Coupe d’Afrique, il est vrai, avec la Côte d’Ivoire qui à la limite n’avait pas besoin d’entraîneur, il n’a de toute évidence pas su insuffler à l’équipe tunisienne le minimum de confiance nécessaire pour aborder un match de Coupe du monde avec un objectif primordial, celui de ne pas se couvrir de ridicule. Et le comportement erratique du gardien de but l’a confirmé.

En amenant à sa place un vieux Renard de l’Afrique Subsaharienne, mais qui ne connaît rien au foot tunisien, a-t-on fait le bon choix ? Lorsque Henryk Kasperczak avait été remercié lors de la Coupe du Monde 1997 en France après l’ennuyeux jusqu’à la mort match contre l’Angleterre, en 1998 (0-2), la continuité avait été assurée en la personne de son adjoint Ali Selmi, et tout compte fait, on s’était au moins assuré des scores et des résultats acceptables au moins dans le bilan historique d’une nation (0-1 contre la Colombie et 1-1 contre la Roumanie).

En 2014, j’ai ainsi eu la surprise de constater combien la réputation de la Tunisie, adepte du beau jeu, était grande dans un pays aussi éloigné que le Vietnam.

Maintenant, ce que Maître Renard appelé en catastrophe par le staff de la Fédération pourrait apporter dans un cas aussi désespéré, nul ne saurait le dire exactement. Pourvu qu’il ne soit pas le Renard dans le poulailler !

* Médecin de libre pratique.