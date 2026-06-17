Unesco | La Tunisie mise sur le patrimoine immatériel comme levier de développement durable

La Tunisie participe, les 17 et 18 juin 2026, à la 11ᵉ session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine Culturel Immatériel.

À cette occasion, la Délégation permanente auprès de l’UNESCO réaffirmé l’attachement de la Tunisie aux principes de la Convention de 2003 et au renforcement de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, en tant que facteur de cohésion sociale et de développement humain durable.

La Délégation a également salué les résultats du premier cycle régional des rapports périodiques, qui reflètent l’engagement des États parties envers les objectifs de la Convention et a souligné l’importance des progrès accomplis au niveau des initiatives thématiques relatives aux dimensions économiques et environnementales du patrimoine vivant, tout en mettant en exergue l’intérêt accordée par la Tunisie à l’intégration du patrimoine culturel immatériel dans les systèmes éducatifs et les programmes destinés aux jeunes générations.

Il y a lieu de rappeler qu’en plus de six biens communs, la Tunisie avait inscrit quatre biens nationaux sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, à savoir ;

Les arts du spectacle chez les Twayef de Ghbonten (2024)

La harissa : savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales (2022)

La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah (2020)

La poterie des femmes de Sejnane (2018).

La même source a par ailleurs souligné que la Tunisie œuvre pour inscrire d’autres éléments pertinents de son patrimoine immatériel sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.