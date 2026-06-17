VivaTech | Paris : Le pavillon tunisien met en vitrine l’excellence de ses startups

La Tunisie participe au salon international VivaTech, qui se tient à Paris du 17 au 20 juin 2026, avec un pavillon national organisé par le Centre de Promotion des Exportations ( CEPEX), en collaboration avec le Ministère des Technologies de la Communication, l’Ambassade de Tunisie en France et la Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie.

Le pavillon tunisien accueille de nombreuses entreprises et startups spécialisées dans l’intelligence artificielle, la robotique, les technologies vertes, les technologies financières (FinTech), les technologies profondes (DeepTech), les chaînes de logistiques, le conseil, l’agroalimentaire, l’agriculture, la santé et la santé numérique.

Inaugurant le pavillon tunisien, en présence de M. Mourad Ben Hassine, PDG du CEPEX, et de Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale de la Caisse des Dépits et Consignation, M. Dhia KHALED, Ambassadeur de Tunisie en France, a souligné le rôle central des startups tunisiennes dans le développement de l’économie numérique dans notre pays, ainsi que dans le renforcement de la coopération économique et technologique entre la Tunisie et la France.

La participation de la Tunisie à VivaTech, l’un des principaux rendez-vous internationaux dédiés aux startups, aux technologies numériques et à l’innovation, constitue une opportunité pour initier de nouveaux partenariats stratégiques, promouvoir notre pays comme destination attractive pour les investissements technologiques et numériques, et renforcer la présence des entreprises tunisiennes — y compris les startups — sur les marchés internationaux.

Communiqué