Observé sur les côtes tunisiennes | Le requin bleu ne menace pasles humains

Dans un message diffusé suite à l’observation d’un requin bleu près des plages de Menzel Temime, dans le gouvernorat de Nabeul, un incident qui a suscité l’attention et l’inquiétude sur les réseaux sociaux tunisiens ces derniers jours, le WWF Afrique du Nord a indiqué que cette espèce est non dangereuse pour l’homme et qu’il s’agit de sensibiliser plutôt qu’attiser la peur le public à l’orée de la saison des bains de mer.

Selon l’organisation environnementale, le requin bleu (Prionace glauca) est une espèce pélagique qui vit généralement en haute mer, notamment en Méditerranée. Mais l’animal ne considère pas l’homme comme une proie. Son régime alimentaire se compose principalement de petits poissons et de calmars. Les experts le décrivent comme un requin généralement timide et prudent, qui a tendance à s’éloigner lorsqu’il perçoit une présence humaine.

Reconnaissable à son corps élancé et à la coloration bleue intense de sa partie dorsale, le requin bleu est un grand migrateur et peut occasionnellement s’approcher des côtes pour des raisons naturelles, telles que la présence de bancs de poissons, l’action des courants marins ou la recherche d’eaux plus fraîches, précise WWF.

L’association TunSea, qui a réagi à plusieurs signalements le long des côtes tunisiennes, a également appelé les habitants au calme, soulignant que le passage occasionnel de cette espèce près des côtes ne constitue pas en soi une anomalie ni un signe de risque accru pour les baigneurs.

Cette observation peut aussi être interprétée comme un indicateur positif de l’état de l’écosystème marin, estime WWF. Selon l’organisation environnementale, la présence de grands prédateurs demeure un facteur important pour l’équilibre des chaînes alimentaires et la biodiversité en Méditerranée. Elle rappelle, par ailleurs, que le requin bleu est une espèce vulnérable à la pression de la pêche, notamment aux prises accessoires dans les palangres et autres engins ciblant les espèces pélagiques.

À l’échelle mondiale, le requin bleu est classé comme quasi menacé, tandis qu’en Méditerranée, sa situation est considérée comme beaucoup plus grave. Le déclin progressif des requins et des raies dans la région est considéré par les spécialistes comme l’un des signes les plus inquiétants de la perte de biodiversité marine, dans un bassin soumis à une forte pression de la pêche, à la pollution, au trafic maritime et au changement climatique.

En cas d’observation près des plages, le WWF recommande de ne pas tenter d’approcher, de toucher, de poursuivre ou d’encercler l’animal pour prendre des photos ou des vidéos. Restez calme, éloignez-vous sans mouvements brusques et, si le requin semble désorienté, blessé ou échoué, signalez-le aux autorités compétentes, aux associations environnementales ou aux garde-côtes.

Le message final des experts est clair : la mer est l’habitat naturel de ces espèces, tandis que les humains n’y sont que des visiteurs.

L’observation à Menzel Temime, loin d’être un motif d’inquiétude, doit être interprétée comme une opportunité de renforcer l’éducation à l’environnement et la protection de la biodiversité marine tunisienne et méditerranéenne.

I. B.