Mondial 2026 | Messi échappe au rouge et marque 3 buts à l’Algérie

Le triplé de Lionel Messi lors de la victoire de l’Argentine face à l’Algérie (3-0), mardi 17 juin 2026, ne suffit pas à faire taire la controverse. Une action impliquant la star argentine et le défenseur Aïssa Mandi suscite en effet de vives réactions.

À la 32e minute, Messi s’est rendu coupable d’une intervention dangereuse sur le défenseur algérien. Les ralentis montrent une semelle qui, aux yeux de nombreux observateurs, aurait pu justifier un carton rouge direct. Pourtant, ni l’arbitre ni le VAR n’ont estimé nécessaire de sanctionner le capitaine argentin d’une exclusion.

La décision arbitrale a immédiatement alimenté les débats sur les réseaux sociaux et dans les émissions spécialisées. Plusieurs consultants ont considéré que le geste relevait d’une faute grave susceptible de mettre en danger l’intégrité physique du joueur algérien, tandis que d’autres ont jugé la sanction maximale excessive.

Cette séquence prend une dimension particulière au regard de la suite de la rencontre. Resté sur le terrain, Messi a signé un triplé retentissant et porté l’Albiceleste vers un succès important dans le groupe J du Mondial 2026.

Pour les supporters algériens, le sentiment d’injustice demeure. Beaucoup estiment que l’issue de la rencontre aurait pu être différente si l’Argentine avait été réduite à dix joueurs dès la première période. La polémique autour de cette action devrait ainsi continuer d’alimenter les discussions bien après le coup de sifflet final.

Décidément, les Argentins ont le ciel avec eux. Après la «main de Dieu» de Maradona, c’est le «pied» de son Messie qui lui ouvre le chemin du paradis.

Messi est certes le meilleur joueur au monde, mais est-ce une raison pour qu’il ait droit à un traitement spécial, quitte à ce que des arbitres outrepassent les règles pour ne pas sanctionner ses fautes ? Comme quoi, on ne donne qu’aux riches. Surtout dans le monde du ballon rond, où les pauvres n’ont que leurs yeux pour pleurer.

Djamal Guettala