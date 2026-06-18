Exposition à Tunis sur le patrimoine des pays méditerranéens

Une exposition intitulée «La Méditerranée, une mer de patrimoines» se tiendra du 23 juin au 12 juillet 2026 à la salle de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso), à l’Avenue Mohamed Ali Akid, Centre Urbain Nord, Tunis.

Cette exposition, organisée en collaboration avec l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed), basé à Barcelone en Espagne, met en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel des pays méditerranéens tout en invitant à réfléchir aux défis qui menacent sa préservation et à son rôle essentiel face aux enjeux du XXIe siècle.

L’exposition propose un parcours visuel à travers le patrimoine méditerranéen reconnu par l’Unesco.