Météo en Tunisie | Des pluies localement intenses durant cette nuit

Des cellules orageuses accompagnées de pluies localement abondantes sont attendues cette nuit sur les régions ouest du Centre et du Sud, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Au cours de la nuit, le ciel deviendra globalement peu nuageux, précise l’Institut en ajoutant que le vent soufflera de secteur Est, assez fort près des côtes nord et dans le Sud, et se renforcera temporairement sous les orages, atteignant des pointes de 80 km/h sous forme de rafales.

Les températures nocturnes varieront entre 21°C et 25°C près des côtes est et sur les hauteurs, et entre 25°C et 30°C dans les autres régions, indique encore l’INM.

Y. N.