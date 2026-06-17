Tunis | Arrestation d’« El Romba », auteur de multiples braquages de taxis

Les agents de la sûreté nationale de Sijoumi ont réussi à arrêter « El Romba », un criminel notoire qui terrorisait les chauffeurs de taxi dans le Grand-Tunis.

L’arrestation fait suite à des investigations menées après plusieurs plaintes de chauffeurs de taxi, victimes de braquages à l’arme blanche, notamment dans les quartiers de la Cité El Zouhour et Sijoumi.

Selon une source sécuritaire citée par Mosaïque FM ce mercredi 17 juin 2026, le suspect faisait l’objet de pas moins de 15 mandats de recherche émis par différentes structures sécuritaires et judiciaires pour vols qualifiés et braquages.

Formellement reconnu par ses victimes, ce dernier a été placé en détention, en attendant la suite de l’enquête.

Y. N.