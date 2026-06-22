Lancement de la licence BioXplore à l’Université de Tunis El Manar en co-diplômation ISSBAT–ISI

Dans le cadre de sa stratégie de développement de formations innovantes et interdisciplinaires, l’Université de Tunis El Manar annonce l’ouverture de la licence nationale BioXplore – Bioinformatique et Exploration des Données du Vivant, portée conjointement par l’Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées de Tunis (ISSBAT) et l’Institut Supérieur d’Informatique (ISI).

Cette formation constitue une avancée majeure dans le paysage universitaire tunisien puisqu’elle représente :

la première licence nationale délivrée en co-diplômation entre deux établissements de l’Université de Tunis El Manar ;

l’une des premières formations de Licence en Tunisie à intégrer de manière structurée les sciences du vivant, l’informatique, la science des données et l’intelligence artificielle ;

une réponse concrète aux besoins croissants des secteurs de la santé numérique, des biotechnologies, de la génomique, de l’agriculture de précision et de la recherche biomédicale.

La licence BioXplore offre aux étudiants une triple compétence en biologie, informatique et analyse des données, leur permettant d’évoluer dans des domaines scientifiques à forte valeur ajoutée et à fort potentiel d’employabilité.

À travers cette initiative, l’Université de Tunis El Manar confirme son engagement en faveur de l’innovation pédagogique, de l’interdisciplinarité et de l’adaptation de l’offre de formation aux métiers émergents du XXIᵉ siècle.

BioXplore : quand la biologie, les données et l’intelligence artificielle se rencontrent pour façonner le monde de demain.

Communiqué