Mondial 2026 | Quand le football devient le plus grand casino du monde

La Coupe du Monde 2026 ne se joue pas seulement sur les terrains nord-américains. Elle est le théâtre d’une transformation profonde de l’industrie des paris en ligne, devenant l’événement de paris sportifs «le plus important de l’histoire». Ci-dessous un panorama synthétique pour décrypter les dynamiques mondiales qui dessinent ce nouveau paysage.

Fausto Giudice & François Vadrot

L’ampleur inédite du marché avec des milliards en jeu : les projections pour cette édition sont sans précédent, portées par un tournoi élargi à 48 équipes et 104 matchs, soit 60% de «stock» de paris en plus. On observe une dichotomie frappante dans les estimations des volumes mondiaux :

– le marché régulé et visible : rien qu’aux USA, les paris en ligne devraient atteindre 4,4 milliards de dollars, contre 1,8 milliard en 2022. D’autres analystes estiment le total global des mises (le handle) à plus de 50 milliards de dollars ;

– le marché «océan» non régulé : des experts de Gaming Compliance International avancent un chiffre vertigineux de 593 milliards de dollars misés mondialement. Plus alarmant : 69% de ce montant (409 milliards) transiterait par des opérateurs non régulés et illégaux. Cette part illégale, qui prospère via les cryptomonnaies, représente un défi majeur pour les régulateurs, transformant l’événement en «Coupe du Monde du Crime» .

Les nouvelles forces en présence : technologies et marchés prédictifs

Deux évolutions majeures redéfinissent l’expérience et l’économie des paris :

– une industrie métamorphosée par le mobile et l’IA : le pari en direct (LiveBetting) depuis un smartphone est devenu la norme. En 2010, on misait depuis son ordinateur avant le match ; en 2026, on mise pendant le match, sur des micro-marchés créés en temps réel, avec des cotes ajustées par l’IA. L’industrie se prépare à ce moment comme à un «recrutement» massif : un seul tournoi peut générer plus de nouvelles inscriptions que le reste de l’année ;

– l’irruption des «marchés prédictifs» : des plateformes comme Kalshi et Polymarket, qui permettent de parier sur tout événement (sport, politique), connaissent une ascension fulgurante. Pour la Coupe du Monde 2026, elles pourraient générer un volume supplémentaire de 5 à 10 milliards de dollars, marquant un «moment charnière» pour le secteur. Elles profitent d’un flou réglementaire aux USA (considérées comme des produits financiers et non des jeux d’argent) et attirent les parieurs des grands États comme la Californie ou le Texas, où les paris sportifs traditionnels sont illégaux.

Une géographie des paris contrastée

L’engouement pour les paris en ligne lors de ce Mondial est mondial, mais avec des spécificités fortes :

– Amérique du Nord : c’est le grand marché. Aux États-Unis, 62% des fans prévoient de parier, et 29% d’entre eux le feront pour la première fois. La tendance est encore plus forte au Mexique (68%) ;

– Amérique latine : des marchés récemment régulés comme le Brésil (66% des fans prévoient de parier) et le Pérou (85%) montrent un appétit exceptionnel ;

– Afrique : la Coupe du Monde 2026 est un catalyseur pour un marché des paris en ligne en pleine explosion, porté par une jeunesse connectée, le mobile money et une ferveur footballistique inégalée.

– Europe : des marchés matures comme le Royaume-Uni (60%) et l’Italie (64%) restent très actifs ;

– Asie : la Chine interdit purement et simplement les paris en ligne, l’Inde, comme d’habitude, navigue entre deux eaux, cultivant le flou artistique.

Le choix du parieur : confiance, rapidité et méthodes de paiement

Pour attirer et fidéliser ces millions de parieurs, la bataille se joue sur des critères précis. Selon une étude de la plateforme de paiement Paysafe :

– la confiance est primordiale pour 38% des parieurs, qui se tournent vers des marques réputées ;

– juste derrière, la rapidité des retraits est cruciale pour 33% d’entre eux, passant avant la qualité des cotes ou des promotions ;

– les méthodes de paiement locales sont essentielles. Par exemple, au Brésil, le système de paiement instantané Pix est le moyen privilégié pour 48% des parieurs.

La menace fantôme : le marché illégal et l’intégrité du sport

L’ombre des paris illégaux plane sur ce Mondial. Le marché non régulé, qui représente déjà environ 45% du marché mondial des paris sportifs, atteint son pic lors des grands tournois. Ce phénomène est dangereux à plusieurs titres :

– absence de protection : les parieurs n’ont aucune garantie, et les mécanismes de jeu responsable (comme l’auto-exclusion) sont ignorés ;

– risque de blanchiment : les paris en ligne sont un vecteur de blanchiment d’argent, et les flux transfrontaliers compliquent les enquêtes ;

– liens avec le streaming illégal : derrière 85 à 90% des streams illégaux se cachent des opérateurs de jeux illégaux, qui utilisent ce contenu pour attirer des clients, exposant les utilisateurs à des logiciels malveillants.

En résumé, la Coupe du Monde 2026 est un laboratoire grandeur nature des paris sportifs modernes. Elle est marquée par des volumes financiers astronomiques, une hyper-technologisation de l’offre, l’émergence de nouveaux acteurs comme les marchés prédictifs, et une lutte d’influence permanente entre un marché régulé en pleine croissance et un marché illégal tentaculaire.

L’Afrique : un marché encore modeste

Le continent africain s’impose comme l’une des régions les plus dynamiques pour les paris sportifs en ligne. La valeur du marché était estimée à 1,85 milliard de dollars en 2024 et pourrait atteindre 2,36 milliards d’ici 2028. Le secteur pèserait au total près de 3 milliards de dollars en prenant en compte les flux officiels et non officiels.

Ce boom est tiré par plusieurs facteurs structurels :

– une population jeune et connectée, qui représente 70% de la population ;

– l’essor du mobile money, avec plus de 1,1 milliard de comptes enregistrés en Afrique subsaharienne. Ce système permet de miser et retirer ses gains en quelques secondes depuis un simple téléphone, rendant les paris accessibles à tous. 94% des parieurs au Ghana, Nigéria, Kenya, Afrique du Sud, Tanzanie et Ouganda utilisent leur téléphone comme principal canal de jeu ;

– une passion dévorante pour le football, qui représente à lui seul plus de 76,5% des mises sur le continent.

Un Mondial 2026 sous le signe de l’Afrique

Cette édition de la Coupe du Monde est historique pour l’Afrique avec la participation record de neuf nations : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Le tournoi a d’ailleurs commencé avec une affiche mettant le continent à l’honneur : le match d’ouverture opposait le Mexique à l’Afrique du Sud (2-0].

Cette forte représentation alimente logiquement un intérêt massif pour les paris, en particulier sur les performances de ces équipes. Un sondage montre d’ailleurs que les supporters placent le Maroc, le Sénégal et l’Algérie comme les meilleurs espoirs africains pour passer le premier tour.

La bataille des régulateurs : entre convoitise fiscale et marché illégal

Face à ce secteur florissant, les États africains tentent de mettre en place des cadres réglementaires pour capter les revenus fiscaux, dans un contexte de difficultés budgétaires. Une véritable «fièvre fiscale» s’empare du continent :

– le Zimbabwe a augmenté sa taxe sur les jeux de 3% à 20% en janvier 2026 ;

– la Gambie a instauré une taxe de 50% sur les gains, la plus élevée d’Afrique ;

– le Gabon et d’autres pays comme le Sénégal, le Mali et la Côte d’Ivoire travaillent à une meilleure structuration du secteur via des intermédiaires techniques pour taxer exhaustivement les opérateurs.

Cependant, ce marché reste marqué par une part importante d’activités informelles ou illégales. Le nombre de parieurs actifs est estimé à 400 millions, dont 300 millions misent de manière illégale, représentant environ 40% des flux totaux. Dans des pays comme la République Centrafricaine, l’absence totale de cadre légal crée une «zone grise» où des plateformes étrangères opèrent sans contrôle ni contribution fiscale. Les experts mettent en garde : une fiscalité trop lourde pourrait pousser encore plus d’opérateurs vers la clandestinité, privant les États de recettes et les parieurs de toute protection.

Technologies de rupture et avenir du secteur

Pour se démarquer, les opérateurs misent sur des stratégies adaptées au continent :

– le «mobile-first» et les mises minimales : les plateformes performantes sont celles qui proposent des interfaces légères, des mises accessibles (moins de 10 dollars par mois pour la majorité des parieurs au Ghana et au Kenya), et s’intègrent directement aux opérateurs de mobile money comme MTN, Airtel ou Orange Money ;

– l’intelligence artificielle : l’IA commence à transformer l’expérience de pari, proposant des «coachs numériques» qui analysent des millions de données pour conseiller les parieurs, comme le font les plateformes AccuratePredict (Nigéria) ou Sportsprediction (Ghana) ;

– la puissance des influenceurs : les marques qui s’associent à des artistes et personnalités influentes du continent parviennent à capter jusqu’à 60% du marché dans certains pays.

En somme, l’Afrique est un marché de paris en ligne à fort potentiel, où la Coupe du Monde 2026 agit comme un accélérateur de tendances. Le défi pour les années à venir sera de trouver un équilibre entre une régulation efficace, un développement économique responsable et la protection des consommateurs.

Chine : un monopole d’État strictement physique

En Chine continentale, les paris sportifs en ligne sont totalement interdits. La seule manière légale de participer à un jeu lié à la Coupe du Monde est de se rendre dans un point de vente physique de la Loterie sportive chinoise (China Sports Lottery) pour acheter un billet.

Aucune plateforme en ligne n’est autorisée : tous les sites, applications ou comptes sur les réseaux sociaux proposant des paris en ligne sont illégaux et relèvent souvent d’arnaques.

Répression numérique massive : pendant le Mondial 2026, les autorités multiplient les contrôles. Par exemple, le réseau social Xiaohongshu a déjà fermé plus de 40 000 comptes et supprimé des centaines de milliers de contenus liés aux paris illégaux.

Cadre pénal strict : organiser ou participer à des paris en ligne peut entraîner des poursuites pénales, allant de l’amende à la peine de prison.

Pour un résident chinois, parier en ligne sur la Coupe du Monde est impossible sans enfreindre la loi. L’unique alternative est le pari sportif physique, encadré et présenté comme un jeu d’intérêt public.

L’Inde entre interdiction et réalité du marché

En Inde, la situation est beaucoup plus floue. Il n’existe pas de loi fédérale uniforme interdisant ou autorisant clairement les paris sportifs en ligne. Le gouvernement central a toutefois pris des mesures strictes :

– taxe de 28 % sur le montant total des mises (et non sur les seuls gains) pour les plateformes de jeux en ligne, ce qui a rendu le modèle économique très difficile pour les opérateurs locaux ;

– blocage de plateformes étrangères : les autorités ont ordonné aux fournisseurs d’accès internet de bloquer des sites comme Polymarket ou Kalshi, considérés comme des marchés prédictifs illégaux ;

– recours massif aux VPN : malgré ces blocages, des millions d’Indiens continuent de parier sur des sites étrangers en utilisant des outils de contournement. Le marché noir des paris en ligne est estimé à plusieurs milliards de dollars, et une grande partie des mises échappe à tout contrôle fiscal.

Les États indiens ont leur propre législation : certains interdisent tout jeu d’argent, d’autres le tolèrent. Cette fragmentation crée un flou juridique que les opérateurs illégaux exploitent pleinement.

En Inde, parier en ligne sur le Mondial est théoriquement interdit sur les grandes plateformes étrangères, mais dans les faits, des millions d’utilisateurs le font via des contournements techniques, sans protection légale ni garantie de paiement.

Source : Fausto Giudice.