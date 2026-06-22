Jendouba | Six hectares ravagés par un incendie à Aïn Draham

Un incendie s’est déclaré, dans la nuit de dimanche à lundi, dans la zone d’Ouled Sedra, relevant de la localité d’El Babouche (délégation d’Aïn Draham) dans le gouvernorat de Jendouba.

Selon les déclarations d’un membre du comité régional de lutte contre les catastrophes à l’agence Tap, le bilan provisoire fait état de 6 hectares de couvert forestier détruits, ainsi que de la mort d’animaux d’élevage et de l’endommagement partiel d’une habitation.

La même source ajoute que face à la menace des flammes, plusieurs habitants de la région ont été évacués par mesure de sécurité.

Sur le terrain, les unités de la Protection civile restent mobilisées pour circonscrire définitivement le feu, sachant qu’un hélicoptère militaire a été mobilisé pour maîtriser les flammes.

Y. N.