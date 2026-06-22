Météo en Tunisie | Les températures attendues cette nuit

Le ciel sera globalement dégagé à peu nuageux sur l’ensemble des régions cette nuit, lundi 22 juin 2026, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Selon les prévisions de l’INM, le vent soufflera de secteur Est, se montrant faible à modéré sur la majeure partie du pays et les conditions maritimes seront favorables avec une mer calme à peu agitée.

Quant aux températures, le mercure affichera des valeurs oscillant globalement entre 24°C et 28°C avec un chaleur plus prononcée sur le Sud-Ouest et l’extrême Sud du pays, avec des minimales atteignant 30°C.

Y. N.