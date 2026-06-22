Tunis | La Cité de la culture accueille le Forum de la formation professionnelle

La Suisse soutient la promotion de la formation professionnelle en Tunisie pour répondre aux besoins et perspectives des jeunes, en facilitant leur intégration sur le marché du travail.

Les 24 et 25 juin, l’Ambassade de Suisse en Tunisie sera présente au Forum national de la formation professionnelle, organisé à La Cité de la Culture Tunis par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et Swisscontact, et appuyé par la Coopération suisse en Tunisie et le programme TAKWEEN Formation professionnelle.

Ces deux journées seront l’occasion d’en apprendre davantage sur les opportunités de formation professionnelle en Tunisie et les projets soutenus par la Coopération suisse dans ce domaine.

Communiqué