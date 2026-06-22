Salwa Jaouadi expose à Dar Sebastian à Hammamet

L’artiste Salwa Jaouadi présente sa nouvelle exposition personnelle intitulée «Elle à l’infini : Autrement» à l’espace Dar Sébastian au Centre culturel international de Hammamet. Ouverte le 12 juin, l’exposition se poursuivra jusqu’au vendredi 26 juin 2026. Elle propose une immersion dans l’univers de la photographie plastique et de l’art numérique.

À travers une série de compositions où les silhouettes féminines fusionnent avec des textures organiques et végétales, le travail explore les thèmes de la métamorphose, de la mémoire et de la matière sensible.

«Cette escale à Dar Sébastian marque une étape importante que je serais ravie de partager avec le public», a déclaré l’artiste spécialisée dans la photographie et l’art numérique.

Le corps féminin comme territoire de mémoire, la nature comme partenaire de création et la photographie comme espace de métamorphose. Tels sont les fils conducteurs de cette exposition…



Le travail de Salwa Jaouadi explore la frontière entre la photographie et l’art digital. Ses thématiques de prédilection incluent la fusion du corps féminin avec la nature, l’identité, la mémoire, et la métamorphose. Ses œuvres sont réalisées à travers un long processus d’hybridation visuelle entre les éléments organiques, minéraux et humains.